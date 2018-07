Centurión perde treino e terá de pagar multa no São Paulo

O argentino Centurión perdeu o voo e não retornou a tempo da Argentina para o treino do São Paulo nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda. O jogador ficou em Buenos Aires, onde o time perdeu na quarta-feira para o San Lorenzo, para aproveitar o dia de folga e retornaria na sexta pela manhã para São Paulo. Segundo o clube, o meia deve voltar a tempo de treinar no sábado e ser utilizado pelo técnico Muricy Ramalho na rodada do fim de semana.

Centurión não retornou com o time na quinta-feira pela manhã visitar a família em Buenos Aires. Revelado pelo Racing, o meia chegou ao São Paulo em janeiro e ainda tenta se adaptar ao futebol brasileiro e também ao idioma. Pelo atraso, o jogador terá de pegar uma multa, punição já estipulada e de praxe para quem perde ou chega atrasado às atividades.

Ao contrário do meia, os demais atletas voltaram ao Brasil e foram dispensados assim que chegaram em São Paulo, exceto o atacante Alan Kardec, que foi submetido a exames. O jogador tem uma lesão no joelho e espera o local desinchar para fazer um exame mais detalhado. O procedimento deve ser realizado somente na segunda-feira.

Nesta sexta-feira o elenco treino sob os olhares da cúpula do clube. O presidente Carlos Miguel Aidar e o vice-presidente de futebol Ataíde Gil Guerreiro aproveitaram o feriado para acompanhar a atividade. No domingo o São Paulo encara o Botafogo, em Ribeirão Preto, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.