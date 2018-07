Centurión provoca o Corinthians após vitória do São Paulo no clássico

O argentino Centurión provocou o Corinthians no Twitter depois da vitória do São Paulo por 2 a 0, no Morumbi, pela Copa Libertadores, nesta quarta feira. "Hoje foi demonstrado qual é o maior clube de São Paulo", escreveu o meia, em espanhol na rede social.

O polêmico jogador já tinha aparecido no noticiário durante o fim de semana, quando em uma entrevista para uma TV argentina revelou sofrer com a adaptação a São Paulo. Centurión disse viver em uma "bolha", ao sair de casa apenas para ir aos treinos. A repercussão levou o meia a escrever no Twitter que não tem planos de deixar o clube do Morumbi.

Nesta quarta-feira o argentino entrou no segundo tempo e apostou nas jogadas individuais para provocar o Corinthians e cavar faltas. Assim como ele, outros jogadores do São Paulo também enalteceram a vitória do time nas redes sociais, como o meia Boschilia e o atacante Alexandre Pato.