Centurión se destaca e faz gol em jogo-treino do São Paulo

O argentino Centurión voltou a se destacar pelo São Paulo nesta quinta-feira. O meia, ex-Racing, marcou o único gol no jogo-treino realizado entre os reservas do elenco e o Nacional, equipe da 3ª divisão do futebol paulista, realizado no CT da Barra Funda. No último sábado o jogador havia estreado pelo Tricolor com gol e assistência na vitória por 5 a 0 sobre o Bragantino, pelo Estadual.

Centuríon mostrou boa movimentação no jogo-treino e entrosamento para tabelas com Boschilia e Pato. A equipe foi escalada com Dênis; Auro, Lucão (Paulo Miranda), Edson Silva (Antonio Carlos) e Reinaldo; Hudson, Thiago Mendes, Boschilia (Ewandro) e Centurión; Alexandre Pato e Jonathan Cafu (Ademilson).

A atividade durou 90 minutos e foi acompanhada pelo técnico Muricy Ramalho. Centurión veio do Racing cercado de expectativa pela torcida, mas ainda não pode jogar pela Libertadores. O argentino terá de cumprir mais uma partida de suspensão no torneio por ter sido expulso na Copa Sul-Americana do ano passado.