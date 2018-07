CEO da Match, Raymond Whelan se entrega no Rio

Responsáveis pela operação Jules Rimet, policiais da 18ª DP informaram que o CEO da Match, Raymond Whelan, que estava foragido desde a quinta-feira da semana passada, se entregou no início da tarde desta segunda-feira à desembargadora Rosita Maria de Oliveira Netto.

Segundo os policiais, a desembargadora entrou em contato com o delegado responsável pela investigação, Fábio Barucke, e solicitou que policiais fossem até o local para buscá-lo. Ele deve ser encaminhado à Cidade da Polícia, no Jacaré, na zona norte do Rio, e depois ao Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu.

O escritório do advogado de Whelan, Fernando Fernandes, confirmou que o CEO da Match se entregou nesta tarde. "O executivo Raymond Whelan está na carceragem do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele acabou de se apresentar à desembargadora Rosita Maria de Oliveira Netto, da 6ª Câmara Criminal, relatora do processo contra ele", informou.

"Whelan estava acompanhado de seu advogado Fernando Fernandes, para quem disse, ao se apresentar, que 'enfim, poderei iniciar minha defesa criminal'", concluiu a nota.