Cerca de 2,5 mil argentinos acampam em Porto Alegre

Cerca de 2,5 mil argentinos se acamparam no Parque Harmonia, no centro de Porto Alegre, na manhã desta terça-feira. O espaço foi cedido pela prefeitura para que os torcedores pudessem acompanhar de perto a seleção de Lionel Messi na partida desta quarta contra a Nigéria, no Beira-Rio.

Divididos em tendas, motorhomes e barracas, os torcedores encontraram boa infraestrutura e estão contentes até com o serviço wi-fi disponibilizado pelo parque municipal. "Não teríamos onde ficar e esse espaço é muito bom. Tem até wi-fi para acompanhar as notícias de Messi e Di María", comemora o comerciante Angel Aguero, morador de Mendoza, ao lado do seu notebook.

Apesar da relativa comodidade, a grande maioria dos argentinos não tem ingressos para a partida. Com isso, estão conformados em assistir ao jogo que deve confirmar a Argentina como primeira colocada do Grupo F na Fan Fest, espaço criado pela Fifa para a exibição das partidas por meio de telões. É o caso da dona de casa Viviane Galasso. Depois de viajar 18 horas desde Buenos Aires, está satisfeita com as condições da viagem. "Não teríamos onde ficar. A hospedagem é muito cara e não há ingressos. Vamos assistir na Fan Fest", afirma a moradora de Buenos Aires.

São esperados entre 80 e 120 mil argentinos em Porto Alegre para a terceira partida de Messi no Mundial. Desse total, a organização da Copa estima que apenas 18 mil argentinos adquiriram entradas para partidas na capital gaúcha. O enorme contingente de torcedores sem ingressos e também a presença de barra-bravas, os torcedores violentos da Argentina, motivou a montagem de uma megaoperação de segurança que envolve as polícias Civil, Militar, Rodoviária e até o Exército. A assessoria de Secretaria de Segurança Pública de Porto Alegre informa que até a manhã desta terça-feira nenhum incidente grave havia sido registrado.