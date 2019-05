Cerca de 200 são-paulinos encaram seis dias de viagem para reencontro com Ceni

Cerca de 200 torcedores do São Paulo estão em viagem rumo a Fortaleza para acompanhar o reencontro da equipe do Morumbi com Rogério Ceni. Cinco ônibus de organizadas saíram da capital paulista na madrugada de quinta-feira, com previsão de chegada na manhã de domingo. A partida acontecerá às 19h, no Castelão, pela quarta rodada do Brasileirão.

Entre ida e volta, os torcedores vão percorrer cerca de 6 mil quilômetros em seis dias de viagem. A caravana custou R$ 250 para sócios das organizadas e R$ 400 para quem não é sócio. Já os ingressos são comercializados a R$ 100 (R$ 50 a meia).

Além dos cinco ônibus, um outro veículo acompanha os torcedores: um caminhão que leva o bandeirão em homenagem a Rogério Ceni, maior ídolo do São Paulo e atual treinador do Fortaleza. Será o primeiro reencontro do ex-goleiro com o clube do Morumbi.

As torcidas de São Paulo e Fortaleza preparam uma festa em conjunto para homenagear Rogério Ceni. Além do bandeirão, haverá um mosaico no Castelão. A ideia inicial era um setor misto, já que as organizadas dos dois clubes são consideradas amigas. Porém, os são-paulinos terão um espaço reservado na arquibancada superior do estádio.

Rogério Ceni é o maior ídolo do São Paulo: atuou em 1.237 jogos, marcou 131 gols e conquistou 25 títulos. Ele se aposentou em 2015 e assumiu como treinador da equipe em 2017, mas durou apenas seis meses no cargo, com 14 vitórias, 13 empates e dez derrotas (49,5% de aproveitamento).

No fim de 2017, Rogério Ceni assinou para comandar o Fortaleza. Sob o comando dele, a equipe conquistou a Série B de 201 e voltou à elie do Campeonato Brasileiro após 13 anos. Além disso, foi campeão cearense nesta temporada.