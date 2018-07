Cerca de 60 mil sócios do Inter elegem neste sábado metade do Conselho Deliberativo

O Internacional realiza neste sábado eleição para definir os ocupantes de metade de seu Conselho Deliberativo para o próximo quadriênio. Ao todo, seis chapas disputam 150 cadeiras no Conselho colorado. A grande novidade do pleito deste ano é a possibilidade de votação via internet, o que faz com que sócios espalhados por 17 países estejam aptos a votar.

Clube com maior quadro social do País - atualmente, são 106 mil torcedores -, o Inter tem um "colégio eleitoral" formado por 59.801 sócios. A diferença entre o número de votantes e de associados se dá em função das condições para se estar apto a votar - ter mais de 16 anos, ter se associado antes de 31 de dezembro de 2010 e estar em dia com as mensalidades até 31 de outubro deste ano.

Apesar dos quase 60 mil sócios em condições de voto, a comissão eleitoral trabalha com um número de votantes menos expressivo. "É uma eleição atípica, não tem a eleição para presidente, que é o grande atrativo. Nós temos uma expectativa, mas sem nenhuma base para fundamentar com mais certeza, entre 15 e 20 mil pessoas", diz Carlos Eduardo Richinitti, presidente da comissão eleitoral.

Inicialmente, a eleição deste sábado também apontaria o presidente do Inter para o próximo biênio, mas o atual mandatário do clube, Giovanni Luigi, elegeu-se ainda no primeiro turno, quando a votação se restringiu ao Conselho Deliberativo.

NOVIDADE

Primeiro clube a permitir que o sócio-contribuinte (torcedor) escolhesse seu presidente, o Inter agora inova ao oferecer a votação também pela internet. A modalidade, porém, só está disponível para quem fez a opção até o início deste mês - foram 10.079 colorados, que receberam um link para votação por e-mail. Dentro desse número, além de eleitores de todo o Brasil, poderão votar sócios de China, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Canadá, França, Inglaterra, Argentina, Irlanda, Portugal, Peru, Nova Zelandia, Bélgica, Venezuela e Austrália.

"É um processo extremamente complexo que nós estamos montando. Contratamos uma empresa de grande porte aqui no Rio Grande do Sul, acostumada a fazer processos semelhantes de consultoria popular, para trabalhar junto com a comissão eleitoral", explica Richinitti, que garante se tratar de um modelo bastante seguro. "Fizemos a atualização de todos os dados cadastrais dos sócios e repassamos para essa empresa. O clube não tem mais contato com esses dados que foram exportados. Afora isso, contratamos uma auditoria externa, independente, para acompanhar todo o processo de votação pela internet."

Os demais 49.722 sócios em condições de voto poderão fazer a escolha presencialmente no ginásio Gigantinho, em Porto Alegre, em uma das 40 urnas disponibilizadas pelo TRE gaúcho. A votação acontece no sábado, entre 9h e 18h. A expectativa da comissão eleitoral é que a apuração termine em pouco mais de uma hora.

A eleição no clube é proporcional. Para que uma chapa alcance representação no Conselho Deliberativo colorado será necessário alcançar um mínimo de 15% do total dos votos válidos, computados os votos em branco.