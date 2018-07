Cercado pela polícia, protesto se aproxima do Maracanã

RIO - Faltando menos de uma hora para o início do jogo entre Brasil e Espanha, pela final da Copa das Confederações, os cerca de cinco mil manifestantes que fazem protesto neste domingo, no Rio, se concentram a 400 metros do Maracanã. Neste momento, eles estão no entroncamento da Rua São Francisco Xavier com a Avenida Maracanã. Centenas de policiais militares do Batalhão de Choque e agentes da Força Nacional de Segurança fecham as quatro pistas da Avenida Maracanã para impedir que os manifestantes avancem em direção ao estádio.

Os policiais do Batalhão de Choque usam escudos, capacetes e cassetetes. Os agentes da Força Nacional, escudos e máscaras antigás. No trecho que separa o protesto do estádio há um caveirão (carro blindado da PM) e policiais da cavalaria da PM em pelo menos quatro barreiras. Não houve confronto até o momento.

Os manifestantes gritam palavras de ordem como "Não vai ter Copa", "A verdade é dura / a PM apoiando a ditadura" e "Cabral é ditador", em referência ao governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB).