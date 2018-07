Cerci é novidade na lista da seleção italiana em amistoso com Brasil

O meia Alessio Cerci, do Torino, foi a principal novidade da lista de 27 convocados da seleção italiana para o amistoso contra o Brasil e o confronto diante de Malta, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014. O jogador de 25 anos foi chamado pela primeira vez e pode fazer a estreia defendendo as cores de seu país contra a equipe brasileira.

O técnico Cesare Prandelli tem Cerci como uma aposta. O jogador passou por todas as seleções italianas de base, mas ainda não havia recebido uma oportunidade no time principal. Ele, agora, consegue o feito apesar da má fase do Torino, que briga na parte de baixo da tabela do Campeonato Italiano.

Além de Cerci, Prandelli também apostou em Mattia De Sciglio, Luca Antonelli e Andrea Poli. Antonelli, do Genoa, tem duas aparições com a camisa de seu país, ambas ocorridas em 2010. Já De Sciglio, do Milan, e Poli, da Sampdoria, atuaram pela seleção na derrota por 2 a 1 diante da Inglaterra, em amistoso disputado em agosto.

Apesar das novidades, a lista conta com alguns nomes bem conhecidos, como Buffon, De Rossi, Pirlo, Balotelli e Gilardino. O amistoso entre Itália e Brasil acontecerá na próxima quinta-feira, em Genebra, enquanto o confronto diante de Malta será disputado na casa do adversário, cinco dias depois.

Confira a lista de convocados da Itália:

Goleiros: Gianluigi Buffon (Juventus), Morgan De Sanctis (Napoli), Federico Marchetti (Lazio), Salvatore Sirigu (Paris Saint-Germain).

Defensores: Ignazio Abate (Milan), Luca Antonelli (Genoa), Davide Astori (Cagliari), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Milan), Christian Maggio (Napoli), Andrea Ranocchia (Inter de Milão).

Meio-campistas: Antonio Candreva (Lazio), Alessio Cerci (Torino), Daniele De Rossi (Roma), Alessandro Diamanti (Bologna), Emanuele Giaccherini (Juventus), Claudio Marchisio (Juventus), Riccardo Montolivo (Milan), Andrea Pirlo (Juventus), Andrea Poli (Sampdoria).

Atacantes: Mario Balotelli (Milan), Stephan El Shaarawy (Milan), Alberto Gilardino (Bologna), Sebastian Giovinco (Juventus), Pablo Daniel Osvaldo (Roma).