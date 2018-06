Cerezo Osaka fatura Copa do Imperador na prorrogação e se torna 1º campeão do ano

O futebol mundial já tem o seu primeiro campeão de 2018. Nesta segunda-feira, o Cerezo Osaka conquistou o título da Copa do Imperador ao derrotar na final o Yokohama Marinos por 2 a 1, de virada, em duelo definido apenas na prorrogação e que foi disputado em Saitama.

A Copa do Imperador é um tradicional torneio de mata-mata no Japão, tanto que a sua primeira edição foi realizada em 1921. E o jogo decisivo costumeiramente é realizado no primeiro dia do ano, como ocorreu novamente agora.

A conquista assegurada nesta segunda-feira conclui uma ótima temporada do Cerezo Osaka, que voltou a jogar na elite do seu país em 2017. E o time fez boa campanha no Campeonato Japonês, sendo o terceiro colocado, além de ter sido campeão da Copa da Liga Japonesa.

O Cerezo Osaka conta no seu elenco com dois jogadores brasileiros, o volante Souza, com passagens por clubes como Palmeiras, Cruzeiro e Santos, e o atacante Ricardo Santos, que fez a maior parte da sua carreira profissional no futebol sueco.

Na decisão desta segunda-feira em Saitama, foi o Yokohama Marinos que abriu o placar da partida decisiva com o gol marcado por Sho Ito logo aos oito minutos do primeiro tempo.

A reação do Cerezo Osaka se iniciou aos 25 minutos da etapa final, quando Kazuya Yamamura marcou o gol de empate, forçando a disputa da prorrogação. Logo na primeira etapa do tempo extra, aos cinco minutos, Kota Mizunuma marcou o gol da virada e do título do time de Osaka na Copa do Imperador.