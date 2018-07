Cerezo retorna ao Vitória e revela carinho pelo clube O técnico Toninho Cerezo foi apresentado nesta terça-feira como novo técnico do Vitória. O treinador volta ao clube baiano cercado de boas expectativas com relação ao seu trabalho. O ex-volante da seleção brasileira comandou a equipe em 1999 e levou o time ao terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, segundo melhor resultado histórico do Vitória na competição. Por isso, é ídolo no Barradão.