Cerro Porteño diz ter interesse em contratar meia Guerra, do Palmeiras

O presidente do Cerro Porteño, Raul Zapag, afirmou nesta sexta-feira que o clube paraguaio tem interesse em contratar o meia venezuelano Alejandro Guerra, do Palmeiras. O jogador de 33 anos chegou ao futebol brasileiro no começo de 2017 em negociação de R$ 11 milhões bancada pela Crefisa e até agora atuou em 62 compromissos, com oito gols anotados pela equipe alviverde.

"Continuamos conversando com Alejandro Guerra, esperamos ter novidades nos próximos dias", disse Zapag em entrevista coletiva. Segundo o dirigente, quem tem cuidado da negociação é o diretor de futebol do clube, Roberto Nanni. Guerra está de férias com a família no México e antes de reforçar o Palmeiras, teve passagem vitoriosa pelo Atlético Nacional, da Colômbia.

A posição de meia vai receber alguns reforços para 2019 no Palmeiras. A equipe anunciou a contratação por cinco temporadas de Zé Rafael, do Bahia, e a diretoria conta com o retorno de empréstimo de Raphael Veiga, cedido neste ano ao Atlético-PR. O elenco ainda conta com nomes como Lucas Lima e Moisés, que foram utilizados regularmente pelo técnico Luiz Felipe Scolari.