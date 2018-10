Cerro Porteño escala atacante de 14 anos como titular no time principal

O Cerro Porteño tem utilizado um garoto de apenas 14 anos em seus últimos jogos e a novidade tem agitado o futebol local. O atacante Fernando Ovelar foi titular em um jogo do Campeonato Paraguaio, domingo passado, e já tinha atuado alguns minutos pela Copa do Paraguai, na quarta-feira.

Ovelar se tornou o atleta mais jovem da história do futebol paraguaio a disputar um jogo pela primeira divisão do torneio nacional. Neste domingo, ele foi titular no empate com o 3 de Fevereiro. Na quarta-feira, ele entrou no decorrer da partida contra o River Plate.

Apesar da juventude, Ovelar até demonstrou bom futebol e personalidade, mas não conseguiu evitar que seu time empatasse em casa por 1 a 1. Angel Orue abriu o placar para os visitantes e depois Diego Churín, que havia perdido um pênalti, se reabilitou e deixou tudo igual.

O Cerro Porteño é o segundo colocado do Campeonato Paraguaio, com 31 pontos. O líder é o Olímpia, com 38. O 3 de Fevereiro está em sétimo, com 18 pontos. O Cerro tem um jogador conhecido do torcedor brasileiro. O volante Victor Cáceres, que defendeu o Flamengo recentemente.

Escalação do garoto como titular na partida diante do 3 de fevereiro