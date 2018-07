Cerro Porteño promete jogo duro para liberar Diego Lugano

O zagueiro Diego Lugano queria rescindir nesta segunda-feira com o Cerro Porteño para enfim acertar com o São Paulo, mas a negociação já está virando uma novela. Juan Zapag, presidente do clube paraguaio, afirmou que vai fazer jogo duro.

"Não estou de acordo com algumas coisas, que temos de corrigir. O Cerro não assinou sua rescisão e provavelmente não o fará. É um tema jurídico, que não posso dizer mais nada porque não é conveniente", afirmou o dirigente.

Campeão da Libertadores e do Mundial 2005, o defensor já era esperado no Brasil desde a semana passada para iniciar sua segunda passagem pelo clube do Morumbi.

Enquanto isso, o restante do elenco terminou seu primeiro ciclo de trabalho da pré-temporada. O grupo, que se reapresentou na última quarta-feira, ficou concentrado no CT da Barra Funda reforçando a parte física. Também foi a chance do novo treinador, o argentino Edgardo Bauza, ter contato com seus novos comandados.

O técnico não esconde sua preocupação com o setor defensivo da equipe. O treinador também pediu em suas primeiras atividades que os jogadores conversem mais para facilitar os ajustes táticos.