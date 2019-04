Cerro Porteño x Atlético-MG: onde assistir ao vivo a Libertadores

Cerro Porteño e Atlético-MG se enfrentam neste quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, também conhecido como La Olla Azulgrana, pela quarta rodada do Grupo E da Copa Libertadores.

Cerro Porteño x Atlético-MG terá transmissão do Fox Sports e acompanhamento em tempo real do Estado .

O Cerro Porteño lidera a chave com nove pontos, enquanto o Atlético-MG é o terceiro colocado, com apenas três. Com 100% de aproveitamento, o Cerro Porteño garantirá classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores em caso de nova vitória diante do Atlético-MG, a quem derrotou na rodada inicial do Grupo E por 1 a 0, no Mineirão. O time é o segundo colocado no Torneio Apertura do Paraguai e venceu o General Díaz por 2 a 0, sábado, mesmo atuando com um time misto.

Após derrotar o Zamora no seu compromisso anterior na Libertadores, o Atlético-MG precisa pontuar no Paraguai para piorar ainda mais a sua situação na briga por uma vaga na próxima fase. O time goleou o Boa por 5 a 0 no domingo e se classificou à final do Campeonato Mineiro, que será contra o Cruzeiro e se iniciará no fim de semana.