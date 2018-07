Cerveja atirada gerou briga entre croatas e mexicanos durante jogo

A bonita festa da torcida do México na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia, na segunda-feira, na Arena Pernambuco, pelo Grupo A da Copa do Mundo, quase foi minimizada por causa de uma confusão entre torcedores após o segundo gol do time mexicano.

A confusão se deu porque mexicanos jogaram cerveja em croatas. "Foi uma briga pontual. Os mexicanos passaram a jogar cerveja nos croatas. Eles ficaram com raiva e tentaram passar a agredir os mexicanos. Um croata mais exaltado queria continuar a brigar e por isso acabou sendo encaminhado para a delegacia que foi instalada na arena", explicou Alexandre Lucena, responsável pelo Controle e Comando Regional da Secretaria de Defesa Social.

A briga ocorreu no Setor Norte, nas arquibancadas inferiores. "Pelo que percebemos, a confusão foi em decorrência do excesso de bebidas, mas tudo foi resolvido sem grandes transtornos", explicou Lucena. O croata encaminhado para a delegacia tinha 24 anos. Por ser considerado um delito de menor importância, o caso acabou sendo solucionado na delegacia do estádio e o torcedor foi liberado horas depois.