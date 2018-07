César descarta lesão após desmaio em final e lamenta vice do Flamengo

O goleiro César foi protagonista de um lance assustador no empate do Flamengo diante do Independiente, na última quarta-feira, que deu o título da Copa Sul-Americana ao time argentino. Já no segundo tempo, ao tentar interceptar um cruzamento para a área, se chocou com Réver, caiu de mal jeito e ficou desacordado em campo por alguns segundos.

+ Vinícius Junior lamenta vice e prevê volta por cima: "Flamengo é para os fortes"

Posteriormente, César se recuperou e seguiu no jogo. E nesta quinta-feira ele utilizou as redes sociais para tranquilizar os torcedores sobre seu estado de saúde. "Fala galera, boa tarde. Muito obrigado pelo carinho de vocês, a preocupação, as mensagens. Mas graças a Deus eu estou bem, não deu nada nos exames", declarou, em vídeo publicado no Instagram.

César só lamentou o resultado de 1 a 1 no Maracanã, que selou o vice-campeonato ao time carioca. "Não fomos campeões, infelizmente. Mas teremos outras oportunidades e seremos", garantiu.

César foi um dos grandes personagens do Flamengo nesta Sul-Americana. Depois de quase dois anos sem atuar em um jogo oficial, se tornou titular da equipe nas últimas três partidas da competição por causa da lesão de Diego Alves e da péssima fase de Alex Muralha. Na semifinal diante do Junior Barranquilla, ajudou a garantir a classificação à decisão ao defender um pênalti no jogo de volta, na Colômbia.