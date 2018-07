César Martins promete que Flamengo vai jogar de igual para igual com Corinthians A série de tropeços e a maior distância para o G4 do Campeonato Brasileiro deve levar o Flamengo a adotar uma postura mais ousada no duelo deste domingo com o Corinthians, no Itaquerão, pela 32ª rodada. Foi o que garantiu o zagueiro César Martins, mesmo que o adversário seja o líder da competição e tenha a melhor campanha como mandante.