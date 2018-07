Cesar Sampaio agradece convite, mas recusa o Santos

Especulado para substituir Zinho como gerente de futebol do Santos, o ex-volante Cesar Sampaio, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1998, rejeitou o convite feito pelo presidente Modesto Roma Junior, eleito no sábado e que assume no dia 22. Sampaio anunciou, no site do Joinville, que segue na equipe de Santa Catarina.

"Agradeço a diretoria do Santos pelo convite, mas vou dar continuidade ao trabalho iniciado no final de 2013 no Joinville", disse o ex-volante, hoje superintendente no Joinville. No seu site, o clube catarinense justifica a declaração porque "o assunto causou um alvoroço na cidade entre torcedores e imprensa".

Cesar Sampaio foi muito elogiado pela montagem do elenco que foi campeão da Série B e vai seguir em Santa Catarina para a primeira divisão do Brasileiro. "Nosso foco continua o mesmo, montar a equipe que começa o Catarinense em fevereiro e para isso estamos correndo atrás de reforços", explicou.