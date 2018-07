César Sampaio é anunciado como novo executivo de futebol do Fortaleza

Estacionado na Série C há sete temporadas, o Fortaleza busca respirar novos ares para esquecer mais um fracasso na terceira divisão nacional. Nesta quarta-feira o clube cearense anunciou a contração do ex-volante César Sampaio como seu novo executivo de futebol.

Será a terceira experiência de César Sampaio como cartola. Ele foi gerente de futebol do Palmeiras entre 2011 e 2012, conquistando a Copa do Brasil de 2012, e depois passou pelo Joinville. Em Santa Catarina, ocupou o cargo de superintendente de futebol, levando o clube ao título da Série B em 2014. No ano seguinte, saiu em meio ao Brasileirão. Desde então, estava sem clube.

Vice-campeão nacional em 1960 e 1968, o Fortaleza vive uma crise que parece não ter fim. Entre 2012 e 2016, o clube teve quatro oportunidades de ouro de sair da Série C, jogando em casa contra um time de menor expressão, precisando de vitórias simples. Perdeu todas, para Oeste (2012), Macaé (2014), Brasil de Pelotas (2015) e Juventude (2016). O fracasso diante do time de Caxias do Sul aconteceu diante do maior público do futebol brasileiro em 2016.