César Sampaio e Felipão revelam intenção de reintegrar Pierre ao Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras pretende contar novamente com Pierre, volante que está emprestado até o final da temporada ao Atlético-MG e tem papel fundamental na recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro. O jogador já teve as primeiras conversas com César Sampaio. "Ele é um dos responsáveis pelo bom segundo turno do Atlético-MG e nos interessa reintegrá-lo", disse o gerente de futebol do Palestra.

Pierre perdeu espaço no time alviverde com a chegada do técnico Luiz Felipe Scolari, mas o próprio treinador reconhece que o jogador deve ser utilizado. "O Pierre passou por um problema no pé e não vinha jogando. A ideia de empréstimo foi boa porque ele voltaria em condições de jogar. Todos sairiam ganhando", afirmou o treinador, que descarta qualquer problema de relacionamento com o volante.

"Ele é bem quisto no Palmeiras e sempre nos tratamos de forma correta. Também foi bom para ele ir jogar no Atlético-MG. Quando terminar o empréstimo também vai ser bom para nós porque ele vai voltar com ritmo de jogo e sem lesões", explicou o técnico.