César se esquiva de polêmica sobre Diego Alves: 'A diretoria está vendo'

César se tornou como um dos protagonistas de uma polêmica no Flamengo no último fim de semana. Afinal, foi na continuidade dele como titular que Dorival Júnior apostou, o que desagradou Diego Alves, que se recusou a ficar no banco diante do Paraná, na goleada por 4 a 0 do último domingo. Questionado sobre o assunto, o goleiro de 26 anos se esquivou.

"Como você perguntou, a diretoria está vendo. Não sei exatamente como foi. Não sei, meu foco é totalmente aqui, sou funcionário do clube, estou à disposição. O treinador tomou a decisão, me escolheu e fiz meu melhor. Seguirei fazendo assim. O Diego não me falou nada. Vim para o jogo, fui relacionado, joguei e foi isso que aconteceu", declarou no desembarque da equipe.

Diego Alves se recuperou de lesão muscular e treinou normalmente na última semana. Dorival, no entanto, optou por dar continuidade a César, o que revoltou o jogador, que se recusou a viajar com a delegação. Agora, a tendência é que ele seja punido pela diretoria.

O episódio tirou a atenção da goleada sobre o lanterna do Brasileirão. Mas, no desembarque desta segunda-feira no Rio, os jogadores tentaram evitar polêmica. "É a posição de cada um, temos que respeitar. O clube vai resolver. Mas o Diego é um grande profissional, sempre tivemos um bom relacionamento", comentou Cuéllar.

A opinião do colombiano foi compartilhada pelo meia Éverton Ribeiro. "A situação vai ser resolvida com o Dorival, a diretoria. Cada um tem seu pensamento. O Diego é um grande jogador, tem nosso respeito. Eles vão conversar entre eles, vamos ver o que acontece amanhã", projetou.

Resta saber qual será o posicionamento de Dorival e da diretoria sobre o aproveitamento de Diego Alves. O Flamengo tem confronto importantíssimo diante do líder do Brasileirão, o Palmeiras, no próximo sábado, no Maracanã.