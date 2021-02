César sofre lesão no ligamento do joelho e deve desfalcar o Flamengo por 6 meses

O Flamengo confirmou que o goleiro César sofreu uma lesão no ligamento cruzado no joelho direito e, com isso, vai desfalcar a equipe rubro-negra no início da temporada. O clube não estipula um prazo, mas, considerando a gravidade do problema, a tendência é de que o jogador fique afastado dos gramados por cerca de seis meses.

Cesar se machucou no treino da última terça-feira, antes de o time rubro-negro sagrar-se bicampeão brasileiro. O clube contratou um médico ortopedista especialista em joelho e o profissional constatou a lesão.

"Após novos exames e consulta com cirurgião especialista, foi diagnosticada uma lesão de ligamento cruzado no joelho direito do atleta César", confirmou o Flamengo em comunicado divulgado neste sábado.

Segundo o clube, a cirurgia será realizada pelo médico Max Ramos no próximo domingo, 7 de março, no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. A operação será acompanhada pelo médico da equipe, Márcio Tannure.

Reserva, César era apenas a terceira opção como goleiro do Flamengo. O titular da posição é Diego Alves. Mas como o veterano também enfrentou algumas lesões, quem mais defendeu a meta rubro-negra na última temporada foi o jovem Hugo Souza, com 27 partidas. Ele se destacou logo que assumiu a posição, mas cometeu algumas falhas, duas delas na última derrota por 2 a 1 contra o São Paulo. No fim, não fez diferença porque o Inter só empatou com o Corinthians, e os cariocas levantaram a taça do Brasileirão.

A contusão muda os planos de César. O goleiro seria negociado com o Atlético-GO, que busca um jogador para a posição porque Jean voltará ao São Paulo. O jogador do Flamengo chegaria ao time goiano por empréstimo até o final de dezembro, mas agora, com o período fora dos gramados, o acordo não deve ser mais concretizado.