Cesare Prandelli comemora atuação e vê padrão tático na equipe

FORTALEZA - A atuação da seleção italiana diante da multicampeã Espanha, nesta quinta-feira, pela semifinal da Copa das Confederações, deixou o técnico Cesare Prandelli orgulhoso. O treinador elogiou bastante o desempenho da equipe, que foi mais perigosa que a rival no primeiro tempo do jogo em Fortaleza e teve mais posse de bola na etapa final. A Espanha só avançou nos pênaltis para pegar o Brasil.

"Enfrentamos a Espanha do toque de bola e ganhamos o respeito deles. A Itália fez uma grande partida. Demonstramos que temos uma grande equipe para competir contra qualquer uma, até contra a Espanha, que é a melhor do mundo", disse o treinador, que só viu seu time ser eliminado nos pênaltis por conta de uma cobrança errada de Bonucci. "Como sempre acontece nos pênaltis, tudo pode acontecer", lamentou, sem culpar o zagueiro.

Para o treinador, o desempenho da Itália na Copa das Confederações até aqui reforça o sentimento de que a equipe tem um padrão de jogo que precisa ser mantido, mas melhorado. "Estamos procurando nosso caminho. Do ponto de vista tático, estamos melhorando. Devemos insistir com mais convicção neste estilo. É uma maneira que temos de jogar futebol, que às vezes dá certo, às vezes não", disse ele.

Para Prandelli, pesou contra a Itália nesta quinta-feira a maior qualidade do rival e também o cansaço. "A Espanha está na nossa frente porque está trabalhando estes conceitos há muito tempo", comentou, torcendo para que no ano que vem as coisas sejam diferente. "Esperamos chegar na Copa do Mundo melhor condição física", apontou.