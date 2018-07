CGU investigará contratos de empresa alemã com organização da Copa Contratos firmados pelo governo com a empresa alemã de engenharia Bilfinger para a Copa do Mundo de 2014 são alvo de investigação da Controladoria-Geral da União (CGU), informou o chefe do órgão, ministro Valdir Simão, nesta segunda-feira. A investigação, segundo o ministro, deve começar imediatamente.