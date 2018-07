Chamado de 'estupendo', Neymar ganha destaque na imprensa internacional

SÃO PAULO - Com a ausência de Lionel Messi, que está se recuperando de lesão muscular, Neymar mostrou que tem condições de substituir o argentino à altura. Na partida válida pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, quarta-feira, o brasileiro marcou três gols na partida em que o Barcelona massacrou o Celtic por 6 a 1.

Além dos torcedores catalães, que aplaudiram o jogador de pé no estádio, a imprensa mundial demonstrou satisfação com a apresentação de Neymar. O Mundo Deportivo chamou o brasileiro de "Genial" na capa de seu periódico. O jornal também ressaltou que o Barcelona voltou a fazer uma partida com grande volume, atuando em "sua melhor versão". Outro jornal da Catalunha, o Sport, estampou a manchete "Neymar Show", em que os jornalistas frisaram a assistência que o brasileiro deu e o delírio que sua atuação provocou na torcida.

Em Madri, o jornal Marca foi outro a destacar a satisfação dos torcedores do Barcelona com as peripécias de Neymar. Já o As foi mais efusivo na atuação do jogador. Além de o chamar de "estupendo", o diário da capital espanhola afirmou que o jogador deu um banho de glória nos escoceses.

Mas não foi apenas a imprensa espanhola que se rendeu ao desempenho de Neymar. O argentino Olé citou Messi ao dizer que o brasileiro se disfarçou do melhor jogador do mundo. Os ingleses do The Guardian falam que Neymar foi o principal responsável pela "martelada" em cima do Celtic. Já a Gazzetta Dello Sport, que também destacou o futebol do brasileiro, disse em sua manchete que o Barcelona jogou tênis, devido ao elástico placar do confronto.

Após a goleada pela Liga dos Campeões, o Barcelona volta a campo no sábado, quando enfrenta o Villareal no estádio Camp Nou. Com 40 pontos, a equipe catalã continua empatada na liderança da competição com o Atlético de Madrid. Já no torneio europeu, o time terminou em primeiro lugar no Grupo H, com 13 pontos conquistados.