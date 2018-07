Chamado de 'novo dérbi de Campinas', duelo Ponte Preta x Red Bull causa polêmica

Criticada, inclusive, por alguns torcedores pontepretanos nas redes sociais, a Ponte argumentou que a nomenclatura "novo dérbi" foi definida em uma ação de marketing das diretorias. Esta seria uma forma de promover o encontro, que acontece às 21 horas, no estádio Moisés Lucarelli.

Os jogadores dos dois times, entretanto, discordam da terminologia. "Apesar de o Red Bull ser da cidade, não há esta rivalidade. É um jogo complicado, mas sem o peso de um jogo contra o Guarani", disse o zagueiro da Ponte Tiago Alves, que veio do Palmeiras. "É diferente por envolver dois times da cidade, mas não é um dérbi", concordou o meia do Red Bull Lulinha, ex-Corinthians.

Para a Ponte, vencer o encontro com o Red Bull consolidaria a boa campanha do time, que ocupa a segunda posição do Grupo B, com 11 pontos. Já o rival está apenas na quarta posição do Grupo A, com oito pontos. Tem seis a menos que o segundo colocado Mogi Mirim e precisa vencer para não perder contato.