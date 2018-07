Na seleção brasileira, Renato Augusto diz viver auge da carreira

De volta à seleção brasileira depois de quatro anos, o meia Renato Augusto disse nesta sexta-feira estar no melhor momento da carreira. O jogador tem sido um dos principais destaques da arrancada que levou o Corinthians à liderança do Brasileiro após um início de campeonato bastante irregular da equipe.

"Atingi uma sequência de jogos muito boa. É meu melhor momento técnico, físico e tático. Atingi o auge da minha carreira e estou sendo coroado por isso, mas sei que ainda posso crescer mais", afirmou o jogador.

Domingo, contra o Santos, no Itaquerão, Renato Augusto vai fazer o seu 44º jogo na temporada, igualando o número de partidas de 2014, ano em que esteve mais vezes em campo na carreira. "Não é só a sequência de jogos, mas os minutos jogados. Neste ano, já joguei mais do que no ano passado. Tenho de agradecer ao Corinthians, aos médicos e fisioterapeutas", disse.

Convocado por Dunga na quinta-feira, o meia revelou que ainda não teve tempo de comemorar o seu retorno à seleção. "A oportunidade chegou. Como o campeonato está correndo, vamos pensar no jogo do Santos primeiro e depois vou comemorar na minha folga. Por tudo o que passei, mereço comemorar."

Animado com a boa fase, o meia minimiza até o jejum de vitórias contra o Santos. Em quatro jogos na temporada com a equipe da Baixada, o Corinthians perdeu três e empatou um e foi eliminado da Copa do Brasil pelo rival.

"Claro que queremos ganhar todos os clássicos, mas no ano passado ganhamos todos e não fomos campeões. Se formos o time campeão brasileiro, daqui a dez anos ninguém vai falar que não ganhamos clássico. Quero é ser campeão", disse.