Chambers passa por cirurgia no joelho e desfalcará o Arsenal por até 9 meses

O Arsenal comunicou nesta quinta-feira que o zagueiro Calum Chambers ficará de fora da equipe pelo restante da temporada 2019/2020 do futebol europeu após passar por uma cirurgia no joelho em função do rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Chambers sofreu a grave lesão no último domingo, durante a derrota do Arsenal para o Chelsea, por 2 a 1, em partida válida pelo Campeonato Inglês. "Calum passou por uma cirurgia bem-sucedida em Londres na manhã desta quinta-feira", disse o clube em um comunicado. "O processo de reabilitação deve levar entre seis a nove meses."

A lesão deixa Mikel Arteta, técnico recém-contratado pelo Arsenal, com ainda mais preocupações envolvendo o sistema defensivo da equipe. E o treinador espanhol indicou que o clube deve aproveitar a janela de transferências de janeiro para buscar um substituto para Chambers no mercado.

"Vamos tentar estar no mercado para ver opções que podem fortalecer a equipe, isso é certo e nossa obrigação e trabalharemos nisso", disse Arteta. "Obviamente, sofremos uma lesão grave com Calum há alguns dias que mudam nossos planos na parte de trás", acrescentou.

Arteta conquistou sua primeira vitória no comando do Arsenal na última quarta-feira, quando o time bateu o Manchester United por 2 a 0. Mas a equipe está apenas em décimo lugar após uma primeira metade da temporada cheia de resultados ruins, algo que inclusive provocou a demissão do técnico Unai Emery.