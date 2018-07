Liga dos Campeões inicia fase bilionária de sua história

Pela primeira vez na história, a premiação total da Liga dos Campeões vai ultrapassar a marca do bilhão. O prêmio total que a Uefa vai distribuir para participantes que iniciam hoje a disputa do torneio de clubes mais valorizado do mundo chega a 1,257 bilhão de euros (R$ 4,635 bilhões). Só o campeão vai receber 54 milhões de euros (R$ 210 milhões). O vencedor da Libertadores ganha de R$ 29 milhões).

A entidade divide premiações de dois formas. A premiação fixa varia conforme desempenho do time. Quanto mais ele avança, mais ele ganha. Cada um dos 32 clubes na fase de grupos receberá € 12 milhões. A forma variável considera o dinheiro que cada país arrecada por meio da venda de direitos de TV. Ela acompanha a campanha do clube na competição nacional na temporada anterior e o número de partidas na Liga dos Campeões atual.

Além disso terão direito aos bônus de desempenho: € 1,5 milhão por vitória e 500 mil por empate na fase de grupos. As equipes que disputarem as oitavas receberão, cada uma, € 5,5 milhões. A dinheirama vai subindo. O campeão receberá ainda mais € 15 milhões, enquanto o segundo colocado ficará com mais 10,5 milhões de euros. Com isso, o clube poderá receber, na melhor hipótese, 54,5 milhões.

Nos últimos anos, os principais candidatos a essa bolada não mudaram. Barcelona, Bayern de Munique e Real Madrid conquistaram os quatro títulos desde 2012/13. O último clube diferente desse trio foi o Chelsea, um ano antes.

O cenário não deverá se alternar nos próximos anos. A partir de 2018, as quatro maiores ligas do futebol europeu (Inglaterra, Espanha, Alemanha e Itália) passarão a ter quatro vagas garantidas na fase de grupos. Atualmente, Inglaterra, Espanha e Alemanha têm direito a três vagas diretas na fase de grupos; a Itália tem uma.

Estreia. O Barcelona estreia hoje. Campeão pela última vez na temporada 2014/15, o Barcelona vai em busca de seu sexto título. Além do Celtic, da Escócia, o grupo tem Manchester City e Borussia Mönchengladbach. Com seis jogadores novos, a equipe da Catalunha tenta desbancar o arquirrival Real Madrid, atual campeão.

É grande a chance de o trio MSN iniciar a primeira pela primeira vez após quase quatro meses. Suárez e Neymar estão bem, mas Messi é dúvida, pois ainda não está recuperado de dores no púbis.

Na Inglaterra, o City de Pep Guardiola tenta manter o embalo depois da vitória fora de casa contra o rival, Manchester United, pelo Campeonato Inglês. O rival será o time alemão. O principal confronto do grupo, Barça x City, que vai marcar o reencontro de Guardiola com o clube catalão, será 19 de outubro.

Na Alemanha, o técnico Carlo Ancelotti disse estar ciente da expectativa de título do Bayern, mas destacou que o primeiro passo é terminar na liderança da chave. O time pega o Rostov, da Rússia. “Estou feliz de ter conquistado o torneio em três oportunidades, mas a final ainda está longe”, diz.