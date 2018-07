Chance de ouro para reservas motiva o Corinthians diante do Vasco

Embalado com uma sequência de 17 jogos sem derrotas e com a possibilidade de acabar a rodada na liderança do Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta o Vasco nesta quarta-feira, às 21h45, precisando superar os desfalques, uma adversidade que pouco tem aparecido para o técnico Fábio Carille neste início de torneio. Por outro lado, a partida pode ser a chance de ouro para quem está entrando.

É o caso de Paulo Roberto, Marquinhos Gabriel e Clayson. O trio substituirá, respectivamente, Fagner, Rodriguinho e Romero. Os dois primeiros estão com a seleção brasileira que fará amistosos contra a Argentina e Austrália. Já Romero defende a seleção paraguaia contra o Peru.

Paulo Roberto chegou ao clube cerca de desconfiança por terminar o ano como reserva do Sport. Volante, ele atuará improvisado no setor, já que Léo Príncipe, substituto imediato de Fagner, está machucado. Quanto a Marquinhos Gabriel, o meia chegou a ter seu nome envolvido em possíveis transferências, mas ficou e tenta recuperar seu espaço.

Já Clayson chegou recentemente da Ponte Preta e será titular pela primeira vez. “Venho trabalhando forte para isso. Temos um grupo qualificado e quem começar jogando vai dar conta do recado. Espero entrar como titular e ajudar da melhor maneira possível”, disse o substituto de Romero.

Para o experiente e titular absoluto Jadson, a partida será uma boa oportunidade para os reservas mostrarem serviço, mesmo tendo que superar a falta de entrosamento. "A equipe vem embalada já há algum tempo e o entrosamento pode pesar quando esses jogadores forem para as suas seleções (Fagner, Rodriguinho e Romero foram convocados), mas quem está esperando a oportunidade tem qualidade e a confiança do Carille. Esperamos que eles consigam se entrosar rapidamente para o time não perder o ritmo".

Além das mudanças no time titular, outra novidade no Corinthians é o fato do meia Giovanni Augusto voltar a ser relacionado. Ele não joga desde o dia 18 de abril, quando sofreu uma lesão na partida contra o Internacional.

O volante Maycon, que chegou a ser dúvida para a partida por causa de dores musculares, treinou normalmente na terça-feira e está confirmado para o jogo no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

VASCO: Martín, Gilberto, Breno, Paulão e Henrique; Jean, Douglas, Pikachu, Mateus e Kelvin; Luis Fabiano

Técnico: Ednelson Silva

CORINTHIANS: Cássio; Paulo Roberto, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Marquinhos Gabriel, Jadson e Clayson; Jô

Técnico: Fábio Carille

JUIZ: Wagner Reway (MT)

LOCAL: São Januário, no Rio de Janeiro

HORÁRIO: 21h45