Chance de ter Valdivia contra o São Paulo não empolga Dorival Júnior

Embora exista a possibilidade do meia Valdivia ser liberado pela seleção chilena para defender o Palmeiras no clássico contra o São Paulo, domingo, às 19h30, no Morumbi, o técnico Dorival Júnior não se empolga muito com a possibilidade de contar com o jogador e admite que acha pouco provável contar com o "reforço surpresa".

"Eu, particularmente, não tenho esperança [de contar com Valdivia]. Até vi uma matéria sobre a possibilidade, mas para o clube não foi passado nada oficialmente. Estou contando com jogadores que aqui estão. Por isso, testei a possibilidade de Mazinho e Felipe Menezes", disse o treinador. O técnico do Chile, Jorge Sampaoli, deu entrevista falando que pode liberar o meia após o amistoso contra a Venezuela, que será realizado nesta sexta-feira.

Apesar de não acreditar na liberação precoce, Dorival assegura que, se tiver como contar com Valdivia, ele será titular. Como a chance é pequena, ele resolveu testar Mazinho e Felipe Menezes no setor. "Com o Mazinho, nós ganhamos mais mobilidade e o Felipe Menezes tem um estilo mais parecido com o do Valdivia", comparou o treinador.

Caso realmente não jogue contra o São Paulo, Valdivia será uma ausência muito sentida não só pelos torcedores, como também por Dorival Júnior, que é só elogios ao jogador. "Vocês têm visto a postura da equipe com ele em campo e dele mesmo. Ele assumiu uma condição dentro da equipe que foi essencial para nós. Fiquei feliz em ouvir que o treinador (Sampaoli) disse que o Valdivia está em uma condição física melhor do que ele estava na Copa. Ele fará muita falta e temos que encontrar uma solução aqui dentro. Acredito que Mazinho e Felipe Menezes podem fazer bem essa função."

Valdivia foi convocado para os amistosos contra a Venezuela, nesta sexta, e diante do Uruguai, no dia 18. A ideia do chileno é conseguir estar em campo na partida contra o Sport, quarta-feira que vem, em partida que marca a inauguração do Allianz Parque, o novo estádio palmeirense.