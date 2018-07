Chance de vitória desperdiçada no fim do jogo irrita Abel Braga

O empate do Internacional com o Sport, na noite de quarta-feira, na Arena Pernambuco, irritou Abel Braga. Acostumado a poupar seus jogadores, o técnico citou nomes ao justificar o incômodo com a falta de criatividade de sua equipe e, principalmente, com o lance desperdiçado pelo ataque nos instantes finais da partida.

Na jogada, Valdívia e Alan Patrick cobraram escanteio curto ao invés de bater na área, onde havia bons cabeceadores. "Não tem como explicar [a opção da dupla]. Era o último lance do jogo e temos dois na área. Se o Patrick encostou e recebeu, ele mete na área. Aí ele devolveu para o Valdívia. É o último lance. Tem tanto time que ganha no último minuto", afirmou.

Abel também lamentou o fraco aproveitamento do Inter nos minutos finais, quando jogava com um a mais, porque Erico Junior, do Sport, se machucou e deixou o gramado mais cedo - o time mandante já havia realizado suas três substituições. "Lutamos muito, mas aproveitamos pouco a vantagem numérica".

O técnico revelou que teria feito outras mudanças na equipe se pudesse prever a baixa no time pernambucano. "Se eu pudesse imaginar que o Sport ficaria com um a menos, te garanto que eu não teria tirado o Alex, porque ele poderia ter sido decisivo", disse, referindo-se ao meia trocado por Valdivia no segundo tempo. "Merecíamos o resultado positivo.

O Sport saiu quase carregado de campo, colocou muita intensidade. Não jogamos um grande jogo, mas se tivéssemos jogado um pouco mais, teríamos ganhado. Tentamos tudo: dois atacantes, dois meias. Acho que merecíamos um resultado melhor", afirmou.