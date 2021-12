Chanceler proíbe público em eventos esportivos na Alemanha para conter a covid-19

A Alemanha tomou medidas rígidas nesta terça-feira para evitar a proliferação da variante Ômicron, da covid-19. Atingido pela nova onda, e com grande aumento de casos positivos, o país proibiu a presença de público em todos os eventos esportivos, inclusive o Campeonato Alemão, a partir do dia 28.

"Os grandes acontecimentos já não se realizam com público", afirmou em seu primeiro pronunciamento o novo chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, ao explicar que o Campeonato Alemão também terá de enquadrar nas novas regras governamentais.

A competição, liderada com folga pela Bayern de Munique, já vinha recebendo somente 25% do público nas últimas rodadas e agora volta a fechar as portas para forçar a população a se vacinar e, ao mesmo tempo, frear o avanço da variante Ômicron. O público já estava vetado na região da Baviera.

O futebol na Alemanha realizou sua última rodada no fim de semana. O retorno está marcado para o dia 7 de janeiro e Olaf Scholz explicou que o anúncio é justamente para as equipes não negociarem entradas com antecedência.

"A medida visa conter a propagação do vírus", informou Scholz, que cancelou até os grandes festejos na virada do ano. O chanceler ameaça com prisão quem descumprir as regras de reuniões terem no máximo 10 pessoas. Até as queimas de fogos foram proibidas.