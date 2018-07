Chances de o Palmeiras ser campeão brasileiro são de 49%

Restando 11 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, as chances de o Palmeiras ficar com o título são de 49%, de acordo com projeções feitas pelo matemático Tristão Garcia. Já as probabilidades de o Flamengo ser campeão chegam a 41%. O Atlético-MG corre por fora com 7%.

A rodada do fim de semana confirmou o trio na briga pelo título. O Palmeiras derrotou o Coritiba por 2 a 1 e chegou aos 54 pontos. O Flamengo bateu o Cruzeiro pelo mesmo placar e tem 53 pontos, enquanto que o Atlético-MG derrotou o Internacional por 3 a 1 e chegou aos 49.

O Santos, quarta colocado, perdeu para o Sport por 1 a 0 e ficou mais distante do pelotão de frente do Brasileiro. As chances do Santos são de apenas 2%. O Fluminense, que assumiu a quinta colocação depois de vencer o Corinthians por 1 a 0, tem somente 1% de chance de título.

Para chegar a esses números, Tristão leva em consideração o mando de campo dos jogos e o retrospecto das equipes na competição. Ele também comparar os clubes pela pontuação aproveitamento e dificuldade dos jogos em função dos adversários.

O Palmeiras iniciou no sábado, contra o Coritiba, uma sequência de seis partidas contra times que estão na parte inferior da tabela de classificação. O time ainda enfrentará Santa Cruz, América-MG, Cruzeiro, Figueirense e Sport, antes do clássico com o Santos, na 33ª rodada.

Já o Flamengo terá pela frente no mesmo período, pela ordem, São Paulo, Santa Cruz, o clássico com o Fluminense, Internacional e o Corinthians.

Na briga por um lugar na Libertadores de 2017 deve sobrar apenas duas posições. Palmeiras e Flamengo estão com as suas vagas praticamente garantidas. Segundo Tristão Garcia, as chances de os dois clubes se classificarem para o torneio são de 98% e 97% respectivamente.

A luta para fugir do rebaixamento à Série B está equilibrada. Só um milagre salva América-MG e Santa Cruz, com 99% e 94% de chances de queda, respectivamente. Mais nove equipes correm risco de rebaixamento: Internacional, Cruzeiro, Figueirense, Vitória, Sport, São Paulo, Chapecoense e Botafogo.

A situação mais delicada é a do Inter, com 27 pontos e 70% de queda. A probabilidade de queda do São Paulo, 12º colocado, é de 7%.

CHANCES DE TÍTULO

1º) Palmeiras: 49%

2º) Flamengo: 41%

3º) Atlético-MG: 7%

4º) Santos: 2%

5º) Fluminense: 1%

CHANCES DE LIBERTADORES

1º) Palmeiras: 98%

2º) Flamengo: 97%

3º) Atlético-MG: 80%

4º) Santos: 55%

5º) Fluminense: 29%

6º) Atlético-PR: 14%

7º) Corinthians: 10%

8º) Ponte Preta: 6%

9º) Grêmio: 5%

10º) Botafogo: 3%

11º) Chapecoense: 3%

RISCO DE REBAIXAMENTO

20º) América-MG: 99%

19º) Santa Cruz: 94%

18º) Internacional: 70%

17º) Cruzeiro: 34%

16º) Figueirense: 41%

15º) Vitória: 26%

14º) Coritiba: 12%

13º) Sport: 15%

12º) São Paulo: 7%

11º) Chapecoense: 1%

10º) Botafogo: 1%