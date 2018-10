Chances de título: Palmeiras tem 68% e só cinco times estão na briga

O Palmeiras tem 68% de chances de ser campeão brasileiro. Os números são do site Infobola e as contas mostram que, além do time de Felipão, ainda estão vivos na briga pela competição apenas outros quatro clubes: Inter, Flamengo, São Paulo e Grêmio. A 29ª rodada chega ao fim nesta segunda-feira com o duelo entre Ceará x Botafogo (que terá a transmissão em tempo real do Estado), uma partida que não mexe com os concorrentes na briga pelo título da competição.

No domingo, o Palmeiras venceu o Grêmio por 2 a 0 e se garantiu mais uma rodada de liderança isolada e a proximidade do título. Depois do time alviverde, quem aparece em segundo com mais chances de ficar com a taça é o Internacional, que soma 20%. O Flamengo é o terceiro com 9%, seguido pelo São Paulo com 2% e o Grêmio com apenas 1%.

De acordo com as contas do Infobola, apenas os cinco clubes permanecem na briga pela conquista do Brasileirão. Um dos motivos que ajudam a explicar a ascensão Palmeiras é a boa campanha no segundo turno. O time de Felipão lidera a segunda metade do Brasileiro, com 26 pontos, seguido pelo Santos (21), Atlético-PR, Flamengo e Inter (18).

Quanto aos outros concorrentes na luta pelo título, o Grêmio seria o sexto colocado, com 15 e o São Paulo apenas o 14º, com 11 pontos. Os quatro piores times do returno são Bahia e Corinthians (ambos com 9), Sport (7) e Paraná (3).

Veja as chances de títulos no Brasileirão

Palmeiras: 68%

Inter: 20%

Flamengo: 9%

São Paulo 2%

Grêmio: 1%