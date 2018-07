Chantagem adianta, Payet é liberado pelo West Ham e fechará com o Olympique

A novela que se transformou a transferência de Dimitri Payet do West Ham para o Olympique de Marselha, ao que tudo indica, terá um final feliz. Neste domingo, o clube inglês revelou que aceitou negociar o meio-campista por 25 milhões de libras, quase R$ 100 milhões.

Payet havia feito o caminho inverso há um ano e meio, em julho de 2015, por bem menos da metade deste valor - 10,7 milhões de libras. O meio-campista francês foi muito bem na sua primeira temporada no Campeonato Inglês, marcando nove gols. Também se destacou na Eurocopa, sendo fundamental para que a França chegasse à final, onde perdeu de Portugal.

Ele, entretanto, sentiu saudades de casa e pediu para voltar ao Olympique. O West Ham disse "não" à proposta inicial, de 20 milhões de libras, e ele se revoltou. Afirmou que não jogaria mais pelo clube londrino e chegou a ameaçar dizendo que, se não fosse liberado, quebraria os dois joelhos só para não ter que voltar a vestir a camisa do West Ham.

Há três semanas ele está afastado do elenco da equipe inglesa, gerando a fúria dos torcedores do clube. A imprensa britânica também repudiou o comportamento do jogador, enquanto a diretoria do West Ham cobrava uma proposta melhor do Olympique, que tinha até terça-feira para fechar a contratação - a janela internacional de transferências se encerra no dia 31. Agora, só falta ele passar pelos exames médicos para ser anunciado como reforço do clube francês, recentemente adquirido pelo empresário norte-americano Frank McCourt.