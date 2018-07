Chapa da situação vence eleição para presidente da Ponte Preta

Com 95% dos votos, a chapa única "Sempre Ponte Preta", da situação, garantiu a vitória na eleição do clube, realizada ao longo desta quinta-feira, no Salão Nobre do estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Desta forma, o atual presidente Vanderlei Pereira terá a sua reeleição confirmada para o quadriênio 2018/2021.

+ Aranha diz que não correu após invasão por 'história na Ponte Preta'

Dos 835 nomes aptos a votar, apenas 250 compareceram. A chapa "Sempre Ponte Preta" recebeu 239 votos. Os outros 11 votos representaram brancos e nulos. Outra assembleia será marcada para empossar o presidente e os dois vice-presidentes.

Mais de 100 homens reforçaram a segurança no local de votação e o pleito ocorreu sem incidentes. Na última segunda-feira, a sessão foi suspensa após discussão entre conselheiros a favor da oposição e membros da atual diretoria.

Há duas semanas, a chapa "Renovação", da oposição, teve o registro indeferido pelo Conselho Deliberativo porque 99 membros, dos 225 necessários, estavam inaptos. A oposição recorreu à Justiça, porém teve o pedido indeferido. Por meio de um edital, o Conselho Deliberativo destituiu a mesa formada na última segunda-feira, pois a mesma não tinha legitimidade segundo o estatuto do clube.