Chapa de Petraglia vence eleições e segue à frente do Atlético-PR

A chapa CAPGigante, representando a situação, venceu as eleições do Atlético-PR neste sábado. Mario Celso Petraglia, então presidente do clube, assumiu a liderança do Conselho Deliberativo, e deu lugar a Luiz Sallim Emed, como seu sucessor no Administrativo. A validade dos mandatos é de 2016 a 2019.

Os sócios do clube puderam votar no pleito das 10h às 19h deste sábado e 5.572 votos foram computados, com uma diferença de apenas 249, com a chapa vitoriosa assegurando 52,2% das escolhas. Com o resultado, na prática, Petraglia seguirá no comando do Atlético-PR.

O clube contou com um esquema diferenciado de acesso à Arena da Baixada para a eleição e também teve à disposição o uso de 20 urnas eletrônicas do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP).

No retrospecto do último mandato, o Atlético-PR conseguiu o acesso ao Brasileirão ao terminar a Série B de 2012 em terceiro lugar. Em seguida, ficou em terceiro na Série A de 2013, oitavo em 2014 e décimo em 2015.