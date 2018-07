Chapecó vai receber jogo entre Figueirense e Internacional

Livre do rebaixamento, o Figueirense vai utilizar a última rodada do Brasileirão para tentar ganhar um dinheiro extra no final do ano. Nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a tabela da competição marcando para Chapecó o jogo entre Figueirense e Internacional

Localizada na divisa com o Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina, Chapecó tem forte presença de torcedores do Internacional. Como não briga mais contra o rebaixamento, o Figueirense não vê problemas em jogar contra os gaúchos com a Arena Condá lotada de colorados.

Com 46 pontos, o Figueirense abriu oito da zona de rebaixamento ao bater o Vitória, no fim de semana passado, entrando no grupo dos que só jogam para cumprir tabela: Atlético-PR (50), Flamengo (48), Sport (48), Santos (47) e Goiás (44). Dos seis times, só o paranaense não alterou mando de campo nas últimas rodadas pensando em maior renda.

O Sport encerra a competição contra o São Paulo, na Arena Pernambuco, enquanto o Flamengo vai receber o Vitória na Arena da Amazônia. O Goiás já pegou o Corinthians em Belém e o Santos mandou o jogo diante do São Paulo em Cuiabá.

Para o Inter, a mudança é interessante, porque a equipe vai chegar à última rodada ainda brigando por Libertadores. Os colorados têm 63 pontos, contra 66 do Corinthians e 69 do São Paulo. Também brigam pela quarta vaga o Grêmio (60) e o Fluminense (58).