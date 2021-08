Chapecoense acerta com o técnico Pintado para ser o substituto de Jair Ventura

Pintado será o treinador responsável por tentar livrar a Chapecoense do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, a diretoria do clube catarinense acertou os últimos detalhes com o profissional de 55 anos.

A Chapecoense estava atrás de um novo treinador desde a última segunda-feira, quando Jair Ventura deixou o cargo após não vencer nenhuma das 14 partidas. O primeiro nome na lista era o de Argel Fuchs, mas não houve acerto com o técnico do Botafogo-SP.

Assim, a diretoria abriu conversas com Pintado, que recentemente deixou o Goiás apesar do bom início na Série B. O ex-volante do São Paulo, onde foi bicampeão da Copa Libertadores e campeão do Mundial Interclubes, tem passagens também por Figueirense, Paraná, Náutico, Juventude, Ponte Preta e Cuiabá, entre outros.

A missão de Pintado não será nada fácil. Único time sem vencer ainda no Brasileirão, a Chapecoense amarga a lanterna com apenas quatro pontos, nove a menos que o Cuiabá, primeiro fora da zona de rebaixamento.

A estreia do novo treinador da Chapecoense será no confronto direto contra o Grêmio, na próxima segunda-feira, às 20 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 15.ª rodada do Brasileirão.