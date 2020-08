Chapecoense acerta contratação do atacante Thiago Ribeiro, ex-Santos e São Paulo

Mesmo com o foco nas semifinais do Campeonato Catarinense contra o Criciúma, a Chapecoense não deixa de lado a montagem do elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro e acertou a contratação do experiente atacante Thiago Ribeiro.

O jogador de 34 anos estava sem clube desde que deixou o Novorizontino durante a paralisação do Campeonato Paulista. Thiago Ribeiro é aguardado em Chapecó (SC) nesta terça-feira para realizar exames médicos e assinar contrato.

Revelado no Rio Branco, de Americana (SP), o atacante tem passagens por Santos, Atlético-MG, Bahia, Londrina, Guarani e Red Bull Bragantino, além de ter atuado na França, no Catar e na Itália.

Os melhores momentos da carreira de Thiago Ribeiro foram com as camisas de São Paulo - campeão mundial em 2005 e brasileiro em 2006 - e Cruzeiro - artilheiro da Copa Libertadores em 2010.

Além dele, a diretoria também fechou com o atacante Lucas Tocantins, artilheiro do Campeonato Paranaense defendendo o FC Cascavel, com seis gols em 12 jogos.

A estreia da Chapecoense na Série B está marcada para este sábado contra o Oeste, em Barueri (SP), mas pode ser adiada se o time confirmar a vaga para a final do Campeonato Catarinense depois de ter vencido o Criciúma por 1 a 0, em Chapecó, no último domingo.

A partida de volta está marcada para essa quarta-feira, às 21h30, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). A Chapecoense tem a vantagem do empate.