Chapecoense acerta empréstimo do polivalente Lucas Cândido junto ao Atlético-MG

A Chapecoense acertou com o Atlético-MG o empréstimo do lateral-esquerdo e volante Lucas Cândido até o final da temporada. O jogador não fazia partes dos planos do técnico venezuelano Rafael Dudamel e foi liberado para acertar com o clube catarinense. A tendência é que chegue em Chapecó (SC) nos próximos dias para realização de exames médicos e assinatura de contrato.

Lucas Cândido, de 26 anos, tem contrato com o Atlético-MG até o final de 2021. Ele estava no Vitória, onde fez 23 jogos e marcou dois gols. Tem passagem também pelas categorias de base da seleção brasileira.

Após reformular boa parte do seu elenco, a Chapecoense corre contra o tempo para se reforçar visando a má fase do Campeonato Catarinense. O time é o lanterna, com apenas três pontos, a dois do Tubarão, o primeiro fora da degola.

COPA DO BRASIL

A Chapecoense poderá esquecer, em partes, o Campeonato Catarinense para focar exclusivamente na Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, o time enfrenta o São José-RS, em Porto Alegre, por uma vaga à próxima fase e uma premiação de R$ 1,5 milhão.

"Temos que pensar pra frente. Tivemos um resultado bom contra o Boavista e mais uma vez temos uma decisão pela Copa do Brasil. Estamos muito focados e trabalhando para trazer a classificação", disse o volante Anderson Leite.

Ainda sobre o jogo contra o Boavista - que marcou a primeira vitória alviverde na temporada - Anderson Leite falou da importância da partida para a retomada da confiança do grupo.

"Pra quem não vinha vencendo, estar num clube igual à Chapecoense, onde a cobrança é grande, e trabalhar todos os dias sob pressão é muito ruim. Então a vitória contra o Boavista foi importante pra dar essa confiança e, agora, termos a sequência. Queremos fazer um ótimo jogo também na quinta", completou.