Chapecoense ajuda o Corinthians a recuperar fisicamente os jogadores

A Chapecoense pode, sem querer, ajudar o Corinthians a recuperar o fôlego para a sequência do Campeonato Brasileiro. O time catarinense conseguiu liberação da CBF para adiar a partida contra a equipe de Fábio Carille, que seria realizada no próximo final de semana. Assim, o time alvinegro só volta a campo no dia 19, para encarar o Vitória. Um tempo extra para o cansado elenco renovar as energias e os machucados terem melhores condições.

A comissão técnica chegou a estudar a possibilidade de disputar um amistoso, mas a ideia foi abolida. A ordem será descansar os atletas mais desgastados e tentar acelerar a recuperação de quem está machucado. Marquinhos Gabriel e Jadson, por exemplo, podem ter uma recuperação mais rápida do que o esperado.

Nas últimas semanas, os titulares têm feito poucos treinamentos no gramado. Com dois jogos por semana, eles têm passado mais tempo fazendo recondicionamento físico ou na academia, em trabalhos musculares.

Para o jogo com o Atlético-MG, a preocupação com o desgaste dos atletas foi tão grande que Carille chegou a pensar na possibilidade de deixar Guilherme Arana e Maycon fora do jogo, pois ambos demonstravam muito cansaço. Mas devido a importância da partida, o treinador preferiu levá-los para o jogo.

A definição da equipe para encarar o Sport ocorre nesta sexta-feira. A tendência é que novamente o treinador não poupe ninguém. Romero pode voltar, recuperado de lesão, mas Jadson, Pablo e Marquinhos Gabriel continuarão fora, machucados. A partida contra a Chapecoense foi transferida para o dia 23 de agosto.

Já a Chapecoense pediu o adiamento do jogo, que aconteceria no próximo final de semana (dias 12 ou 13 de agosto) porque vai disputar a Copa Suruga, no dia 15 de agosto, contra o Urawa Red Diamons, atual campeão japonês. Além disso, o time catarinense fará um amistoso contra o Barcelona nesta segunda-feira.