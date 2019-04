Chapecoense encerra negociação com Fabiano, lateral do Palmeiras

A Chapecoense confirmou o fim da negociação com o Palmeiras pelo lateral-direito Fabiano, jogador revelado pelo clube catarinense e que não vem sendo aproveitado pelo técnico Luiz Felipe Scolari na atual temporada. As partes não se acertaram, confirmando assim a permanência do atleta na equipe paulista.

Fabiano foi um pedido do técnico Claudinei Oliveira, demitido após a derrota para o Joinville por 2 a 1. Curiosamente, a desistência do negócio veio junto com a chegada do técnico Ney Franco. Hoje sem espaço na equipe palmeirense, o atleta sonha em disputar a Copa Libertadores pelo time.

Felipão, porém, não tem planos para o lateral. Ele, inclusive, ficou de fora da lista de inscritos da competição continental e do Campeonato Paulista. Para a posição, o comandante já conta com Mayke e Marcos Rocha como opções no elenco alviverde.

Fabiano ficou marcado na história do Palmeiras ao marcar o único gol da vitória por 1 a 0 sobre a própria Chapecoense, em 2016, no jogo que selou a conquista do título brasileiro daquele ano. O gol foi o último sofrido por aquela equipe, que depois seria vítima de uma tragédia com a queda do avião que transportava o time para a Colômbia, em Medellín, para o jogo de ida da final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional. Caso viesse para a Chapecoense, Fabiano brigaria por posição com Eduardo.