Chapecoense anuncia renovação de Wellington Paulista por dois anos

A Chapecoense manterá seu artilheiro de 2017 nas próximas temporadas. O atacante Wellington Paulista renovou com o clube catarinense por mais dois anos e, segundo informação do site globoesporte.com, por um salário menor do que o que vinha recebendo.

Wellington chegou à Chapecoense no início de 2017, emprestado pelo Fluminense. Com a camisa alviverde, o centroavante obteve bons números, marcando 17 gols ao longo da temporada e sendo um dos principais nomes das campanhas do título catarinense e da classificação à Libertadores no Brasileirão. No torneio nacional, Wellington marcou nove gols.

Além da Chape, Wellington já passou por Santos, Cruzeiro, Botafogo, Palmeiras, Internacional, Paraná, Criciúma, Ponte Preta, Coritiba e Fluminense e jogou fora do Brasil, no Alavés, da Espanha e West Ham, da Inglaterra. Atualmente, tem 34 anos.

A Chape, porém, pode perder outro dos principais nomes de sua reconstrução após o acidente aéreo. O clube ainda não obteve resposta por parte do atacante Túlio de Melo sobre a renovação de contrato. Apesar de terminar a temporada como reserva, foi importante como líder do vestiário e marcou 14 gols em 2017. Túlio de Melo está no time catarinense por empréstimo do Sport.