Chapecoense aposta em auxiliar para fugir da zona de degola

Poucas horas depois de demitir o técnico Jorginho, a direção da Chapecoense resolveu apostar novamente em uma "solução caseira" para tentar evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e anunciou, na tarde desta segunda-feira, a efetivação do auxiliar Celso Rodrigues. Isso porque o mesmo profissional já comandou a equipe na competição.

O anúncio foi feito em uma entrevista coletiva na sede do clube, em Chapecó (SC), em que participaram Celso Rodrigues e o presidente Sandro Pallaoro. A volta do auxiliar ao comando da equipe está acordada até o final da temporada. "Além do bom aproveitamento do Celso nos jogos que comandou o time, ele tem a confiança de todos no clube", afirmou o dirigente.

Em sua primeira passagem como técnico, que durou 110 dias, Celso Rodrigues teve um aproveitamento de 42,85% em 14 jogos - contando Brasileirão e Copa do Brasil. Foram cinco vitórias, três empates e seis derrotas.