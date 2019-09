Chapecoense aposta na estreia do técnico Marquinhos Santos para iniciar reação

Sem vencer há quatro jogos no Brasileirão, com três derrotas seguidas, a Chapecoense espera iniciar uma fase mais positiva neste domingo, no Beira-Rio, onde enfrenta o Internacional, a partir das 11 horas, pela 20.ª rodada. A partida marcará a estreia de Marquinhos Santos como treinador do time, cargo que foi exercido interinamente por Emerson Cris nas últimas oito rodadas após a demissão de Ney Franco.

O novo comandante tem a missão de tirar a equipe catarinense da zona de rebaixamento, o que não poderá acontecer nesta rodada. Isso porque a Chapecoense está na vice-lanterna, com 14 pontos, quatro a menos que o Fluminense, primeiro time fora da degola, em 16º lugar, com 18 pontos.

Além da estreia de Marquinhos Santos, a Chapecoense terá novidades dentro das quatro linhas. O treinador definiu a escalação com cinco mudanças em relação à derrota para o Vasco na rodada passada. A principal delas é a saída do meia Augusto para a entrada de Renato, que está recuperado de lesão e voltará a jogar após mais de quatro meses afastado.

"Quando há troca de comando, os atletas respondem bem. Há necessidade de uma mudança de atitude e organização tática para que a Chapecoense permaneça na Série A. Gosto do meio-campo preenchido, agressivo na marcação, mas organizado e compacto. Eles assimilaram bem. O número de chances criadas foi bom no treino", garantiu Marquinhos.

As outras mudanças serão em função dos retornos do zagueiro Gum e do volante Márcio Araújo, novamente à disposição após cumprirem suspensão, e do meia Camilo, recuperado de lesão. O trio retoma as vagas que foram ocupadas por Maurício Ramos, Amaral e Campanharo. Outra mudança será no ataque, com Arthur Gomes no lugar de Aylon.