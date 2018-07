Chapecoense aposta na força ofensiva para levar a melhor sobre novo rival carioca

Adepto do futebol ofensivo, o técnico Vagner Mancini aposta, mais uma vez, no poder de seu ataque para vencer o Botafogo, neste domingo, às 16 horas, na Arena Condá, em Chapecó, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Com 13 pontos, o time catarinense pretende somar pontos para se manter entre os primeiros colocados e fechar uma semana positiva em cima de clubes cariocas porque na última quarta-feira venceu o Vasco por 2 a 1, também atuando em seus domínios.

Com 13 gols marcados, a Chapecoense tem um dos melhores ataques da competição. O técnico explica porque investe em seus atacantes. "Se você faz um gol, quer dizer que o adversário precisa de dois para te vencer. Então, a melhor defesa continua sendo o ataque, embora seja necessário manter a atenção e firmeza na marcação", explica Mancini.

Por coincidência, ele não vai ter o atacante Rossi, que cumpre suspensão automática por três cartões amarelos. O substituto deve ser Osman, que entrou em vários jogos, mas a dúvida na escalação vai ser levada até momentos antes do jogo. Além do suspense, a dúvida serviu para motivar outros atacantes que têm chances de entrar na equipe como titular, como Túlio de Melo, Niltinho e Perotti.

Estes três, além de Osman e os titulares Wellington Paulista e Arthur, foram os jogadores mais exigidos nos treinos de sexta-feira. "Nós temos que aperfeiçoar a finalização. Nosso aproveitamento precisa ser maior", advertiu Mancini após exercícios de arremates ao gol, com várias repetições, de longa e curta distância, além de cruzamentos e cabeceio no jogo aéreo.

Mesmo tendo sido poupado dos treinos, o lateral-esquerdo Reinaldo está confirmado na Chapecoense. Segundo a comissão técnica, ele deixou o campo diante do Vasco por sentir dores musculares, mas está recuperado.