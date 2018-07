Chapecoense apresenta prestação de contas a familiares de vítimas da tragédia

A Chapecoense informou que realizou nesta sexta-feira a prestação de contas referente aos amistosos internacionais às famílias das vítimas da tragédia do ano passado. O clube apresentou a forma de rateio da quantia referente aos jogos realizados entre agosto e setembro contra Barcelona, Roma e Urawa Red Diamonds.

De acordo com o clube, "os dados foram apresentados prezando pela transparência às informações e valores recebidos pelo clube após as justas homenagens às vítimas do acidente aéreo na Colômbia".

Chamou a atenção o fato de a Chapecoense repassar 50% do valor obtido neste tour pelo exterior, sendo que os outros 50% "serão destinados para ajudar a reconstrução do clube". Desta forma, cada uma das famílias das 68 vítimas do acidente - sendo 64 fatais e quatro sobreviventes - receberá R$ 11.010.

De acordo com os números apresentados pela Chapecoense, foram arrecadados para as famílias R$ 463.287,50 no duelo com o Barcelona, R$ 94.152,90 pelo prêmio de segundo lugar na Copa Suruga diante do Urawa Red Diamonds, R$ 100 mil da partida contra a Roma e ainda R$ 156.386,70 em doações da Liga Japonesa de Futebol, a J-League.

O valor líquido total, deduzidos o imposto de doação (ITCMD), foi de R$ 748.720,93. Com a divisão entre as 68 famílias, chegou a pouco mais de R$ 11 mil para cada uma delas. A Chapecoense ainda destacou que aguarda a confirmação do recebimento do prêmio proveniente da Copa Suruga para, então, destinar o pagamento aos familiares.